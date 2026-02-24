Note di assaggio | Sergio Endrigo e i vini friulani

La rassegna ‘Note di assaggio’ dedica il suo incontro di febbraio a Sergio Endrigo e ai vini friulani, in risposta alla crescente passione per la musica e i vini locali. Fabrizio Bartelloni e Massimo Monacci organizzano l’evento per celebrare l’influenza di Endrigo nel panorama musicale e la tradizione vinicola della regione. L’appuntamento coinvolgerà appassionati e curiosi, offrendo un momento di confronto tra ascolti e assaggi autentici. La serata si prepara a coinvolgere il pubblico con proposte autentiche e coinvolgenti.

Sergio Endrigo, poeta civile e cantautore, racconto in musica con Romano Scaramucci con Massimo BiaginiSergio Endrigo, poeta civile e cantautore, viene ricordato questa sera in un concerto con Romano Scaramucci e Massimo Biagini, organizzato nell’ambito delle iniziative culturali dell’Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia.