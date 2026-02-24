non voglio più andare in un programma a farmi insultare | azzurra barbuto chiude con la zanzara

Azzurra Barbuto ha deciso di smettere di partecipare a La Zanzara dopo aver subito insulti ripetuti. La giornalista ha spiegato di non voler più tollerare questo tipo di trattamento, che l’ha portata a prendere una decisione definitiva. La sua scelta nasce dal desiderio di rispettarsi e di evitare ulteriori offese pubbliche. La sua decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti personali e professionali. Barbuto si allontana dal programma con determinazione.

Azzurra Barbuto non tornerà più a La Zanzara. La giornalista e opinionista avrebbe deciso di mettere un punto definitivo alle sue partecipazioni nel programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani, spiegando senza giri di parole le ragioni della sua scelta. “Non voglio più andare in un programma a farmi insultare”, avrebbe dichiarato Barbuto, lasciando intendere che il clima acceso e spesso sopra le righe della trasmissione non sia più compatibile con la sua idea di confronto pubblico. La Zanzara è nota per i toni provocatori, le discussioni incandescenti e gli scontri verbali che spesso diventano virali sui social. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

