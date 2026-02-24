Non sono un uomo che si affida alla fortuna Al Festival di Sanremo arriva Can Yaman l’ex avvocato fustacchione a cui giacca e cravattino stavano strette

Can Yaman si presenta al Festival di Sanremo, spinto dalla voglia di mostrare il suo impegno nel fitness, dopo aver lasciato il suo passato da avvocato. La sua presenza attira l’attenzione dei fan, che lo cercano per un autografo o una foto. L’attore, noto per il fisico scolpito, si mostra deciso a cambiare immagine e a conquistare il pubblico con il suo nuovo stile. La sua partecipazione suscita curiosità tra gli spettatori presenti.

“Sandokan! Sandokan! Dammi il fisico di Can Yaman!”. È forse l’attore body builder più celebre dopo Schwarzenegger e Lou Ferrigno. 36 anni, “dizi” turche a go-go, modello per camicie (Dino Erre collofit? No, Tudors), video su Instagram dove in palestra solleva quintali con le cosce, ma anche quattro lingue – turco, italiano, inglese, tedesco, spagnolo – parlate (dicono) fluentemente e l’ultima apparizione nell’iconico Sandokan su Rai1 dove per quattro milioni e due di spettatori hanno gridato al miracolo, quando Kabir Bedi sempre come pirata della Malesia nel 1976 di milioni in media ne fece 27. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Festival di Sanremo, Can Yaman si prende la scena: «Sono single, avete consigli?». Polemica su Sandokan: «Quando giriamo? Chiedetelo alla Rai»Can Yaman ha attirato l’attenzione durante la conferenza stampa di Sanremo, chiedendo consigli sulla sua vita sentimentale.

Sanremo 2026, Can Yaman arriva al Festival come co-conduttore della prima serataQuesta sera il Festival di Sanremo 2026 prende il via con Can Yaman che conduce la prima serata.

Dopo 50 anni, il primo Sandokan incontrerà il nuovo Sandokan, perché sul palco dell’Ariston, oltre a Can Yaman, co-conduttore della prima serata del festival, ci sarà anche Kabir Bedi. L’intervista di Laura Squillaci, inviata a Sanremo. Tutti gli aggiornamenti s - facebook.com facebook

#Sanremo, Can #Yaman: sono single. L'arresto Non c'è mai stato un caso #Sanremo2026 x.com