Non sono solo canzonette il canto è una potente terapia e la voce racconta come stiamo

Un nuovo studio evidenzia come il canto possa migliorare la salute, evidenziando il suo ruolo come terapia efficace. La causa risiede nella capacità della voce di influenzare il benessere psicofisico, riducendo lo stress e rafforzando il sistema immunitario. Questo approccio si rivela utile anche nella prevenzione di problemi cardiaci e nella gestione di malattie neurodegenerative. La ricerca ha coinvolto gruppi di persone che hanno sperimentato benefici concreti attraverso semplici esercizi vocali.

(Adnkronos) – Cantare non è solo un esercizio per talentuosi o un semplice piacevole passatempo. E' anche "una terapia potente", utile per "il benessere psicofisico di tutti", un aiuto "nella prevenzione cardiovascolare" e persino "nella gestione di malattie complesse come l'Alzheimer e il Parkinson". E può persino essere uno strumento utile alla diagnosi. Insomma, a poche ore dall'avvio del Festival di Sanremo, l'evento che più di ogni altro nel nostro Paese celebra la passione per la musica cantata, si può affermare – dati alla mano – che le 'canzonette' fanno anche bene alla salute. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Edoardo Bennato, noto per aver portato il rock e il blues nel panorama musicale italiano, torna dal vivo con il tour "Sono solo canzonette".

All’Europauditorum. Edoardo Bennato in ’Sono solo canzonette’Edoardo Bennato ha riempito l’Europauditorium questa sera alle 21, perché il suo tour ’Sono solo canzonette’ ha attirato in modo immediato i fan.

Non sono solo canzonette come cantava nel 1980 Edoardo Bennato; in effetti il rituale del Festival della canzone italiana che si ripete da 76 anni e fa parte degli eventi che scandiscono il calendar

Non sono solo canzonette. Con un impatto economico di oltre 252 milioni e 1.300 posti di lavoro attivati, il Festival di Sanremo è diventata una macchina da soldi

«Noi non siamo solo canzonette. Siamo qui per fare musica e non la guerra, soprattutto». Laura Pausini lo dice prima al Capo dello Stato e poi ai giornalisti. E lo dice senza giri di parole. Dopo settimane di polemiche, l'artista rivendica il ruolo di chi sale su u