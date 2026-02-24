Non solo Cime Tempestose | anche Jane Eyre torna sugli schermi con una star di Sex Education

Il ritorno di Jane Eyre sul piccolo schermo è causato dalla creazione di una nuova serie televisiva. La produzione, annunciata da Working Title, si ispira al celebre romanzo di Charlotte Bronte e vede nel cast una star di Sex Education. La scelta di adattare il classico letterario dimostra l’interesse nel rivisitare storie senza tempo con un tocco contemporaneo. La serie promette di portare una versione moderna di un grande classico.

Working Title ha annunciato lo sviluppo di un nuovo progetto televisivo tratto dal classico della letteratura scritto da Charlotte Bronte. Il successo di Cime Tempestose potrebbe aver avuto il suo peso nella decisione di riportare sul grande schermo un altro classico della letteratura scritto dalle sorelle Bronte. Working Title ha infatti annunciato un adattamento televisivo del libro Jane Eyre scritto da Charlotte Bronte, svelando inoltre che la protagonista sarà Aimee Lou Wood. I primi dettagli dell'adattamento di Jane Eyre La star di Sex Education e di The White Lotus avrà la parte dell'eroina della storia, un'orfana che va alla ricerca di amore, indipendenza ed uguaglianza sociale nell'Inghilterra del diciannovesimo secolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Aimee Lou Wood sarà Jane Eyre: nuova serie dal classico di Charlotte Brontë in arrivo da Working Title!Aimee Lou Wood, nota per i ruoli in The White Lotus e Sex Education, ha deciso di accettare il ruolo di Jane Eyre in una nuova serie TV.

“Cime tempestose” non è esattamente Cime tempestoseL’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale.

