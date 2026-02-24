Non lo volevamo fare questo video | i The Jackal ricordano a Sanremo Beppe Vessicchio con un messaggio struggente

Beppe Vessicchio, noto direttore d’orchestra, è morto l’8 novembre 2025 a causa di una polmonite interstiziale. La sua scomparsa ha colpito il mondo della musica, specialmente il Festival di Sanremo, dove aveva diretto molte edizioni. I The Jackal hanno dedicato un messaggio sentito in suo ricordo, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua assenza. La notizia ha suscitato reazioni di dolore tra colleghi e fan.

Il Festival di Sanremo 2026 si apre con un’assenza pesante. Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra dell’Ariston, è scomparso l’8 novembre 2025 a 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. Per la prima volta dopo decenni, il Festival si terrà senza il Maestro barbuto più amato d’Italia e a sentire la mancanza, forse più di tutti, sono i The Jackal. Poco fa il collettivo comico napoletano ha condiviso sui social un video toccante in sua memoria, un tributo che mescola commozione e l’ironia affettuosa che ha sempre caratterizzato il loro rapporto. A parlare è stato Fabio Balsamo che non è riuscito a trattenere le lacrime: “ Non volevamo farlo questo video, sono tanti anni che veniamo qui ma quest’anno sarà diverso, sarà il primo anno senza un caro amico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

CASA VESSICCHIO a Sanremo: nasce lo spazio tra arti, formazione e convivialità ideato con Peppe VessicchioLa nascita di CASA VESSICCHIO a Sanremo deriva dalla passione di Peppe Vessicchio per unire musica, arte e convivialità.

Garrison Rochelle a Verissimo: “Beppe Vessicchio mi aveva scritto …” | Video MediasetGarrison Rochelle, ospite a Verissimo, ha condiviso momenti emozionanti, tra cui un’intervista a sua madre.

