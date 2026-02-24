Non imitate la ‘moda virale’ dell’atleta USA Alysa Liu

Alysa Liu ha attirato l’attenzione durante le Olimpiadi invernali del 2026, a causa di un video che mostra i suoi movimenti sul ghiaccio. La ragazza, famosa per le sue esibizioni, ha scatenato commenti sui social per aver eseguito una sequenza di salti rischiosi. Molti giovani pattinatori si sono ispirati a quell’episodio, senza considerare i pericoli. La sua esibizione ha acceso discussioni sulla moda delle coreografie estreme nel mondo del pattinaggio.

Se avete seguito anche solo di sfuggita le Olimpiadi invernali del 2026, potreste aver notato la presenza della star della squadra statunitense Alysa Liu. La pattinatrice artistica ventenne si è distinta durante i Giochi di quest'anno. Vincendo l'oro nel singolo femminile il 19 febbraio, che si aggiunge all'oro a squadre conquistato l'8 febbraio. In questo modo, Liu è diventata la prima americana a vincere una medaglia d'oro olimpica individuale nel pattinaggio artistico in quasi un quarto di secolo (24 anni, per l'esattezza) e la prima medaglia per il Team USA in questa disciplina dal 2006. A rendere ancora più impressionanti le sue imprese, Liu è tornata a praticare questo sport nel 2023.