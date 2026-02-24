Non ci sarà Sanremo 2026 l’annuncio che gela il pubblico | assenza pesante al Festival

Adriano Celentano non parteciperà a Sanremo 2026, una decisione che sorprende i fan e gli addetti ai lavori. La sua assenza deriva da impegni personali che lo tengono lontano dal palco dell’Ariston, dove avrebbe dovuto esibirsi come ospite. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando discussioni sul festival e sulle possibili conseguenze di questa scelta. La sua presenza avrebbe sicuramente attirato molta attenzione, ma ora si attende di scoprire chi prenderà il suo posto.

Tam-tam e voci a raffica su Sanremo 2026, al via oggi martedì 24 febbraio su Rai 1, con il nome che incendia i corridoi dell’ Ariston: Adriano Celentano. A spingere il sospetto sono state alcune battute emerse in conferenza stampa e un clima da attesa elettrica, già alimentato nei giorni scorsi da un post social del Molleggiato interpretato da molti come un possibile indizio su una sua apparizione al Festival. Il punto è che, alla domanda diretta su un eventuale arrivo di Celentano, Carlo Conti ha scelto una risposta ironica e sfuggente, senza sbilanciarsi davvero. Intanto il tema è diventato uno dei più chiacchierati della vigilia, anche perché il nome di Celentano resta uno di quelli capaci, da solo, di spostare umori, ascolti e attenzione mediatica in pieno stile Sanremo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026, sarà lei la co-conduttrice insieme a Carlo Conti: l’annuncio del direttore artistico al Tg1Laura Pausini parteciperà come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival”Sanremo 2026 si prepara a vivere un’edizione speciale, con l’annuncio di Carlo Conti che conferma Laura Pausini come co-conduttrice del festival.

SANREMO 2026, DAI BRANI IN GARA AL FENOMENO TONYPITONY: COME SARÀ' IL PROSSIMO FESTIVAL

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave; Morgan non sarà sul palco a Sanremo perché il confronto con Chiello lo penalizzava.

Sanremo 2026, Morgan non ci sarà nella serata delle cover: Chiello deve essere solo sul palcoColpo di scena alla vigilia della serata più attesa del Festival di Sanremo. A pochi giorni dall’esibizione delle cover, arriva una notizia che cambia le carte in tavola: Morgan non salirà sul palco d ... comingsoon.it

Niente Sanremo per Morgan. Non ci sarà durante la serata dei duetti accanto a ChielloOra è ufficiale: Morgan non sarà a Sanremo 2026 durante la serata delle cover accanto a Chiello, artista in gara. Ecco il comunicato e chi ci sarà al posto del frontman dei Bluevertigo. Serata cover a ... novella2000.it

Domani mattina sarà così sorridente #rdsnews #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #Sanremo - facebook.com facebook

Sanremo, Conti su Pucci: “Non ci sarà, il mio Festival cristiano e democratico”. Can Yaman: “Il fermo in Turchia Nessun caso” x.com