Non bastano i vocalizzi se l' aria è carica di allergeni I consigli degli allergologi per gestire la voce quando fioriture precoci e graminacee rischiano di compromettere il timbro e l' intensità

L’aumento delle allergie primaverili ha causato problemi vocali tra i cantanti, poiché l’aria ricca di pollini irrita le corde vocali. La presenza di polline nelle fioriture anticipate e nelle graminacee intensifica il rischio di raucedine e perdita di tono. Molti artisti hanno notato che, nonostante i vocalizzi, la voce fatica a riprendersi. Questo fenomeno si manifesta soprattutto durante le esibizioni, lasciando molti senza il loro strumento principale.

P er un cantante che deve esibirsi, esiste un silenzio che fa più paura di una stecca: è quello di chi, una volta salito sul palco, scopre che lo strumento più prezioso, la propria voce, ha deciso di restare dietro le quinte. È questo, sembra, l’incubo peggiore degli artisti in gara al Festival di Sanremo al via proprio questa sera. A far tremare i veterani e i debuttanti, tuttavia, non è l’idea di che la voce possa fare loro degli scherzi per via dell’emozione. Il timore, questa volta, è nei confronti dei pollini che quest’anno hanno deciso di bussare alla porta con un anticipo quasi dispettoso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

I suoceri invadenti sono un grande classico della vita a due. Però se non arginati rischiano di compromettere la coppia.I suoceri invadenti creano problemi nella vita di coppia, e spesso la causa è il poco rispetto dei confini personali.

Come gestire il gatto quando si hanno ospiti in casa: i consigli per tranquillizzarloQuando si hanno ospiti in casa, il gatto può sentirsi stressato a causa di rumori e presenze sconosciute.