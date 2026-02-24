Non accetta la fine della relazione | perseguita e spezza un braccio all' ex compagna

Un uomo ha aggredito l’ex compagna, rompendo il suo braccio, perché non accettava la fine della loro relazione. Per settimane, ha continuato a seguirla, chiamandola senza sosta e aspettandola davanti a casa, mostrando segnali di grande possessività. La vittima ha deciso di denunciare l’uomo dopo aver subito una violenta escalation nel suo comportamento. La vicenda si è conclusa con il suo ricovero in ospedale e l’intervento delle forze dell’ordine.

Telefonate fino a 50 volte al giorno e appostamenti sotto casa. In passato le aveva già rotto un braccio Per mesi avrebbe perseguitato l’ex compagna con telefonate incessanti, appostamenti sotto casa e comportamenti sempre più aggressivi, incapace di accettare la fine della relazione. Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato un 32enne bresciano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura. L’uomo è accusato di atti persecutori nei confronti della donna, con cui aveva avuto una relazione durata tredici anni e dalla quale sono nati due figli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

