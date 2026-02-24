Nomine in Regione Frittitta assume l’interim all’Autorità di bacino | proroga per Rizza agli affari extraregionali

Frittitta assume l’interim all’Autorità di bacino a causa di una proroga concessa a Rizza sugli affari extraregionali. La decisione arriva dopo una riunione della giunta regionale, che ha deciso di affidare temporaneamente il ruolo a Frittitta mentre si completano le procedure di selezione. La nomina riguarda due uffici chiave della Regione Siciliana, con l’obiettivo di garantire continuità. La situazione rimane in evoluzione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Decisione della giunta a Palazzo d’Orléans su proposta del presidente Schifani. Incarichi temporanei in attesa delle nuove selezioni Novità ai vertici di due uffici strategici della Regione Siciliana. La giunta, riunita a Palazzo d’Orléans su proposta del presidente Renato Schifani, ha disposto nuovi incarichi in attesa della definizione delle procedure di selezione. A Carmelo Frittitta, attuale dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia, è stato conferito l’incarico ad interim di segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. La nomina è temporanea e resterà in vigore fino alla conclusione della procedura per la sostituzione di Leonardo Santoro, che dal primo marzo andrà in quiescenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

