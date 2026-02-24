Nomine in Regione Frittitta assume l’interim all’Autorità di bacino | proroga per Rizza agli affari extraregionali

Frittitta prende l’incarico di interim all’Autorità di bacino per via di una decisione della Regione Siciliana, che proroga Rizza negli affari extraregionali. La giunta ha deciso di assegnare temporaneamente i ruoli mentre si avviano le procedure di selezione ufficiale. La scelta riguarda due uffici chiave e si inserisce in un processo di riorganizzazione dei vertici regionali. Le nomine saranno confermate o riviste nei prossimi giorni, secondo quanto stabilito.

Decisione della giunta a Palazzo d'Orléans su proposta del presidente Schifani. Incarichi temporanei in attesa delle nuove selezioni Novità ai vertici di due uffici strategici della Regione Siciliana. La giunta, riunita a Palazzo d'Orléans su proposta del presidente Renato Schifani, ha disposto nuovi incarichi in attesa della definizione delle procedure di selezione. A Carmelo Frittitta, attuale dirigente generale del dipartimento regionale dell'Energia, è stato conferito l'incarico ad interim di segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. La nomina è temporanea e resterà in vigore fino alla conclusione della procedura per la sostituzione di Leonardo Santoro, che dal primo marzo andrà in quiescenza.