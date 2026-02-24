Nomine della Giunta | a Frittitta l' interim dell' Autorità di bacino scelti i presidenti degli Ersu

La nomina di Carmelo Frittitta a interim dell'Autorità di bacino deriva dalla decisione della giunta regionale di affidargli temporaneamente il ruolo, mentre sono stati scelti anche i nuovi presidenti degli Ersu. La riunione si è svolta a Palazzo d'Orléans, seguendo la proposta del presidente Schifani, che ha puntato su figure di fiducia per rafforzare la gestione dei settori strategici. La decisione interessa direttamente le attività di tutela delle risorse idriche e il coordinamento delle istituzioni universitarie.

Prorogato a Margherita Rizza l'incarico di dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali. All'Ente per il diritto allo studio di Palermo va Giuseppe Giordano Novità al vertice di due uffici strategici dell'amministrazione regionale. La giunta regionale riunita a Palazzo d'Orléans, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha conferito a Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale dell'Energia, l'incarico ad interim di segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in attesa della definizione della procedura di selezione per sostituire Leonardo Santoro, dal primo marzo in quiescenza.