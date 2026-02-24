Nomine della Giunta | a Frittitta l' interim dell' Autorità di bacino scelti i presidenti degli Ersu
La nomina di Carmelo Frittitta all'interim dell'Autorità di bacino deriva dalla decisione della giunta regionale, che ha scelto anche i nuovi presidenti degli Ersu. La riunione a Palazzo d'Orléans ha portato a questa assegnazione, su proposta del presidente Renato Schifani. Frittitta, dirigente generale del dipartimento dell’Energia, assume ora un ruolo chiave in un settore cruciale per l’ambiente. La nomina segue una strategia di riorganizzazione interna.
Prorogato a Margherita Rizza l'incarico di dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali. All'Ente per il diritto allo studio di Palermo va Giuseppe Giordano Novità al vertice di due uffici strategici dell'amministrazione regionale. La giunta regionale riunita a Palazzo d'Orléans, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha conferito a Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale dell'Energia, l'incarico ad interim di segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in attesa della definizione della procedura di selezione per sostituire Leonardo Santoro, dal primo marzo in quiescenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
