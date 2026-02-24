’Noemi Fiorucci & Spits’ Mix di note e visual

Noemi Fiorucci e Spits hanno portato un concerto a Siena, attirando l’attenzione di molti appassionati. La causa è il loro tour musicale che si ferma nella città, coinvolgendo due artisti già noti nel territorio. Fiorucci, cantante e musicista, e Izzo, bassista e arrangiatore, hanno scelto questa occasione per presentare il loro mix di note e visual. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese per il pubblico presente.

Noemi Fiorucci è una cantante-musicista da tempo di casa a Siena, lo stesso per Antonio Izzo, in arte Spits, (bassista, contrabbassista e arrangiatore) quindi un loro concerto da queste parti è di per sé un evento, ancora più importante perché fa parte di un tour che attraverserà l'Italia. Domani saranno protagonisti sul palcoscenico di 'Un Tubo' (via del Luparello 2, ore 22) per Noemi Fiorucci & Spits, questo duo con voce ed effetti con Noemi e Antonio Izzo, basso elettrico e effetti visual. Il progetto artistico nasce dall'incontro tra la cantante senese e il sound artist e compositore Spits, con l'obiettivo di creare un'esperienza d'ascolto ibrida, cercando di espandere i limiti della musica contemporanea.