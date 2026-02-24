No all’emendamento di Sola M5s sull' abbattimento delle barriere architettoniche | tensioni e offese in aula

Paolo Sola (M5s) ha presentato un emendamento per estendere l’abbattimento delle barriere architettoniche a tutta la città, ma è stato respinto. La discussione in aula si è subito infiammata, con interventi duri e accuse tra i presenti. I voti contrari hanno evidenziato divisioni nette tra le forze politiche, mentre alcuni consiglieri hanno criticato la proposta come troppo costosa e poco praticabile. La seduta si è conclusa con tensioni palpabili e parole dure.

Il cortocircuito, che non si può dire non tradisca la palpabile tensione di una campagna elettorale tanto particolare come quella che si sta vivendo in città, si è innescato perché nel dibattito è entrato il "no" motivato dalla dicitura Nuova Pescara. Quella, ha replicato Sola, era contenuta in un altro subemendamento e non nel suo, che era invece, dice a fine seduta, "di buon senso". Di barriera alla fine, per parte del consiglio, sembra essersi creata quella comunicativa tra maggioranza e minoranza apparsa a tratti decisamente insormontabile. Tra un intervento e l'altra, dai banchi di maggioranza e minoranza di centrosinistra, il confronto alla fine è degenerato in quelle che per molti sono suonate come vere e proprie offese.