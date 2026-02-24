Niscemi recuperati 350 libri dalla biblioteca in bilico sul precipizio

I vigili del fuoco di Caltanissetta hanno recuperato circa 350 libri dalla biblioteca di Niscemi, che rischiava di cadere in un burrone. La struttura, che conserva la collezione di Angelo Marsiano, rappresenta un patrimonio storico importante per la città. Durante l'intervento, i soccorritori hanno lavorato con attenzione per evitare danni ai volumi antichi. La scena si è svolta in un punto pericoloso vicino al dirupo, dove la stabilità della biblioteca era compromessa.

© Tgcom24.mediaset.it - Niscemi,"recuperati 350 libri dalla biblioteca in bilico sul precipizio

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono riusciti a recuperare circa 350 libri della biblioteca che ospita la preziosa collezione di Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi. La biblioteca ricade sul fronte di frana e in parte è sospesa nel vuoto. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare con una strumentazione con puntatori laser, in grado di segnalare immediatamente eventuali movimenti di fabbricati o vibrazioni del pavimento. La raccolta comprende complessivamente circa 4mila testi, tra opere antiche e documenti storici di pregio. Nei giorni scorsi si era registrata una mobilitazione da parte di scrittori, intellettuali, giornalisti e librai per salvare il patrimonio custodito nella struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Niscemi, recuperati 350 libri dalla biblioteca sul precipizioUn crollo ha fatto precipitare 350 libri dalla biblioteca di Niscemi, situata in una zona a rischio frane. A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica, sull’orlo del precipizioA Niscemi, i libri della biblioteca storica rischiavano di andare perduti a causa del deterioramento. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Recuperati i primi 350 libri nella biblioteca di Niscemi. I vigili del fuoco: Intervento complesso; Recuperati 350 libri da una biblioteca in bilico sul precipizio di Niscemi; Biblioteca di Niscemi in bilico su precipizio, recuperati 350 libri; Niscemi, recuperati 350 libri sospesi nel vuoto. A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica sull’orlo del precipizioDopo settimane di appelli di intellettuali e scrittrici sono stati messi al sicuro i primi 350, con un'operazione complessa ... ilpost.it Niscemi, biblioteca a rischio frana: salvati 350 libriNISCEMI - Intervento ad alta complessità a Niscemi, dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono riusciti a recuperare circa 350 ... newsicilia.it Recuperati i primi 350 libri nella biblioteca storica di #Niscemi. La buona Italia dei pompieri x.com Tgs. . L'abbraccio alla comunità di Niscemi del capo dello Stato Sergio Mattarella in visita nei luoghi feriti dalla frana. Ha ascoltato alcuni sfollati: 'Stiamo lavorando per voi'. Recuperati, intanto, dalla biblioteca in bilico 350 libri. Il servizio di Donata Calabrese - facebook.com facebook