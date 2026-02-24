NIO | 175mila batterie sostituite in un giorno rivoluzione elettrica

NIO ha sostituito 175.976 batterie in un solo giorno durante il Capodanno Lunare a causa della grande domanda di veicoli elettrici. L’azienda ha organizzato un sistema rapido e efficiente per gestire tutte le operazioni di cambio, dimostrando la capacità di rispondere alle esigenze dei clienti in un giorno di festa. Questo record dimostra quanto il settore delle auto elettriche stia accelerando in Cina e quali sfide affronta nel garantire servizi rapidi.

NIO, il costruttore cinese di auto elettriche, ha raggiunto un traguardo impressionante: 175.976 sostituzioni di batterie in un solo giorno durante il Capodanno Lunare. Un risultato che dimostra la rapidità e l'efficienza del sistema di battery swap, con una media di 0,5 secondi per operazione. La rete di stazioni di scambio in Cina supera le 8.600, con oltre 3.700 dedicate alla sostituzione delle batterie. Questo modello di business, che affitta le batterie invece di venderle, ha rivoluzionato il mercato delle auto elettriche, rendendole più accessibili e risolvendo due dei principali limiti: il costo iniziale e l'autonomia.