Nintendo svela 80 minuti di gameplay in diretta | Switch 2 e Pokémon

Nintendo ha organizzato una diretta di 80 minuti per mostrare il nuovo Switch 2 e Pokémon Pokopia. La causa di questa scelta è l’interesse crescente dei fan e l’intenzione di svelare dettagli esclusivi sui prossimi titoli. Durante l’evento, i giocatori potranno vedere in azione le innovazioni tecniche e le funzionalità del nuovo hardware. La diretta si terrà martedì 24 febbraio alle 23:00 e sarà trasmessa online.

L’evento che rivoluziona il gameplay: 80 minuti di diretta su Switch 2 Edition e Pokémon Pokopia. Martedì 24 febbraio, alle 23:00 ora italiana, Nintendo aprirà le porte di un Treehouse: Live che promette di ridefinire l’esperienza di presentazione dei giochi. L’evento, della durata di 80 minuti, si concentrerà su due titoli di punta: Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition e Pokémon Pokopia. A differenza dei tradizionali Nintendo Direct, questo appuntamento adotterà un formato più dinamico e interattivo, simile a uno streaming su Twitch, dove il gameplay sarà mostrato in diretta con commenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Nintendo svela 80 minuti di gameplay su Mario e Pokémon: dettagliNintendo ha annunciato che il 24 febbraio alle 23:00 trasmetterà un evento di 80 minuti dedicato a Mario e Pokémon, con l’obiettivo di mostrare nuove sequenze di gioco e approfondimenti sui prossimi titoli. Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Nintendo Switch e Switch 2, ecco il trailer ufficialeNintendo ha annunciato che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia saranno disponibili su Nintendo Switch e Switch 2. Argomenti: Torna il Nintendo Treehouse: Super Mario e Pokemon protagonisti del nuovo evento. Nintendo annuncia Treehouse di 80 minuti su Mario e PokémonL’evento del 24 febbraio alle 23:00 italiane offrirà 80 minuti di gameplay approfondito su Super Mario Bros Wonder Switch 2 Edition e Pokémon Pokopia. msn.com In arrivo un Nintendo Treehouse questa settimana, ecco data e oraL’evento del 24 febbraio alle 23:00 italiane offrirà 80 minuti di gameplay su Super Mario Bros Wonder Switch 2 Edition e Pokémon Pokopia. msn.com