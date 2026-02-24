Nikolov | Prima la squadra ma consolidare il primato nei realizzatori sarebbe un bel traguardo

Alex Nikolov ha raggiunto un traguardo importante durante la finale della regular season di pallavolo 202526, grazie alla sua costanza in campo. La sua determinazione ha portato la squadra a consolidare il primato in classifica, mentre lui cerca di superare i record di realizzazioni. La partita ha visto un ritmo intenso e un’attenzione particolare alle sue performance. Il suo contributo resta al centro delle attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

© Mondosport24.com - Nikolov: "Prima la squadra, ma consolidare il primato nei realizzatori sarebbe un bel traguardo

La fase conclusiva della stagione regolare di pallavolo 202526 si prepara a mettere in evidenza alcune delle performance più significative dell'intera annata. Tra queste, quella di **Alex Nikolov**, attaccante dalla pronta abilità offensiva, sta attirando attenzione per la possibilità di conquistare il titolo di miglior realizzatore della stagione. Il prossimo incontro, in programma per mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30, avrà luogo nel palazzetto dell’Eurosuole Forum. La sfida vedrà confrontarsi **Cucine Lube Civitanova** e **Vero Volley Monza**. Entrambe le squadre intendono affrontare questa gara con l’obiettivo di affinare la forma in vista delle imminenti competizioni, così come della prestigiosa **Final Four di Supercoppa** che si disputerà a marzo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Basket, la Dole vuole continuare a restare sull'ottovolante: sfida alla JuVi per consolidare il primatoLa Dole mira a mantenere la vetta nel campionato di basket, affrontando la JuVi in una sfida cruciale. Lucchese-San Giuliano: rossoneri per consolidare il primato, ospiti a caccia di punti salvezza.La Lucchese affronta il San Giuliano al Porta Elisa in una partita decisiva. Argomenti correlati Lube, niente rimonta con Varsavia: ai quarti Civitanova trova lo Zawiercie; Champions League: per Civitanova vittoria al tie break nell'ultima della Pool E; Due ore e mezzo di battaglia: la Lube batte Varsavia al tie-break (Foto); Piacenza ferma Trento, Modena sale al terzo posto. La sfida tra Lube e Monza può incoronare Alex Nikolov re dei bomber della Regular Season Classifica: Nikolov 434, Reggers 412, Feral 325 L'atleta: "Prima viene sempre il bene della squadra, darò tutto come al solito!" #esserelube lubevolley.it/news/2 x.com SERIE D - Prima vittoria del 2026 all'Helvia Recina per i biancorossi che dominano il primo tempo e si portano sul 2-0 grazie alle reti di Ciabuschi al 38' e De Angelis al 43'. Ripresa di sofferenza con gli abruzzesi che accorciano le distanze. Ora la zona play o - facebook.com facebook