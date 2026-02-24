Niente loculi e infiltrazioni d’acqua nelle tombe | allarme per il cimitero di Schifanoia

La mancanza di loculi e le infiltrazioni d’acqua nelle tombe hanno causato preoccupazione tra i cittadini del cimitero di Schifanoia. Sergio Bruschini, consigliere di opposizione, ha raccolto diverse segnalazioni riguardo a problemi strutturali e spazi esauriti. Molti familiari si trovano a dover trovare soluzioni alternative per i propri cari, mentre le condizioni delle tombe peggiorano. La situazione richiede interventi immediati per garantire rispetto e sicurezza.

A sollevare i problemi nel camposanto della frazione di Narni è il consigliere comunale di Forxa Italia, Sergio Bruschini: "Rispettare il culto dei morti, significa rispettare noi stessi" Mancano i loculi al cimitero di Schifanoia. A denunciare la situazione è Sergio Bruschini (FI). "Sono numerosi i cittadini - spiega il consigliere comunale di opposizione - che hanno segnalato alcuni problemi che si stanno verificando presso il cimitero della frazione narnese. Il primo riguarda la totale assenza di nuovi loculi. Chi, purtroppo, si trova a dover salutare un proprio congiunto non ha la possibilità di tumularlo nella frazione, ritrovandosi in una condizione di smarrimento e difficoltà".