Nicola Fratoianni rivoluzionario riluttante | Che fatica essere qui di domenica

Nicola Fratoianni si trova in difficoltà perché ha dovuto partecipare a un evento domenicale. Bonelli insiste sull’obiettivo di avviare una vera rivoluzione culturale e sociale nelle periferie, dove bisogna potenziare le politiche di inclusione e assistenza. La sua collaboratrice ha spiegato che l’Alleanza Verdi Sinistra punta a cambiare radicalmente il tessuto sociale locale. La presenza di Fratoianni in questa occasione ha suscitato qualche malumore tra i partecipanti.

Bonelli vuole la rivoluzione. Come? Sì. La spalla di Fratoianni ha dichiarato che Avs, l’Alleanza Verdi Sinistra, «deve promuovere una vera rivoluzione culturale e sociale nelle periferie, dove vanno rafforzate le politiche sociali e di inclusione». Hasta Soumahoro siempre? No, Aboubakar – la cui candidatura era stata annunciata da un Bonelli singhiozzante dall’emozione – i rossoverdi l’hanno scaricato. E allora chi la promuoverà questa rivoluzione? L’euro-miracolata sant’Ilaria Salis patrona delle case altrui, il collega Ignazio Marino (“il marziano”), l’altro europarlamentare Domenico Lucano detto Mimmo – sindaco di Riace condannato per falso per l’accoglienza dei migranti – o la pugna verrà guidata dalla sua assistente a Bruxelles, Souzan Fatayer? È la “palestinese napulitana”, quella silurata alle Regionali in Campania, ripescata nei dorati uffici europei e che si è segnalata per la condivisione di un video in cui compariva la seguente frase: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Luperto: «Felice di essere qui, la presenza di mister Nicola è stata determinante»Sebastiano Luperto si sente felice di essere in squadra, dopo aver condiviso le prime due settimane di allenamenti.

Nicola Fratoianni tocca il fondo: "Butto dalla torre Netanyahu". E salva l'imam che tifa stragiNicola Fratoianni ha partecipato a un gioco televisivo in cui ha scelto tra Benjamin Netanyahu e Mohammed Hannoun, leader dell’Associazione dei Palestinesi in Italia.