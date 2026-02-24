Nicaragua | Sacerdoti e costretti a consegnare anticipo testi omelie

In Nicaragua, i sacerdoti sono stati costretti a consegnare in anticipo i testi delle omelie, una mossa che solleva preoccupazioni sulla libertà religiosa. Le autorità hanno richiesto questa consegna come parte di controlli più stretti sulle attività della Chiesa. Diversi sacerdoti hanno denunciato pressioni e intimidazioni, rendendo difficile svolgere le funzioni religiose senza interferenze. La situazione si aggrava, portando a crescenti tensioni tra la comunità religiosa e il governo.

Allarme per la Chiesa in Nicaragua, con sacerdoti minacciati e costretti a consegnare in anticipo i testi delle omelie. Servizio di Rita Salerno TG2000. Nicaragua: la ricercatrice Molina, sacerdoti minacciati e costretti a consegnare in anticipo i testi delle omelie, niente processioni anche quest'annoIn occasione dell'attuale Quaresima, la repressione contro la Chiesa cattolica, in Nicaragua, ha adottato nuove forme meno visibili ma ugualmente coercitive. Lo denuncia, al sito indipendente 100% No ... agensir.it Nicaragua: Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia costrette a lasciare il Paese. Molina, persecuzione aumentata, sacerdoti costretti a firmare lettere di appoggio al ...Un'altra congregazione religiosa è obbligata a lasciare il Nicaragua. Il regime ha costretto le suore Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia ad abbandonare il Paese, come si legge in un comunicato ... agensir.it