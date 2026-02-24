Nessuno credeva che l’Ucraina potesse resistere così a lungo

La resistenza dell’Ucraina all’invasione russa si deve all’impegno di cittadini e volontari che, in condizioni difficili, organizzano aiuti e difendono le città. La popolazione ha allestito rifugi improvvisati e si impegna a mantenere viva la vita quotidiana nonostante i bombardamenti. Questi sforzi concreti dimostrano come la determinazione delle persone comuni possa cambiare le sorti di un intero paese. La continuità di questa resistenza dipende dalla capacità di adattarsi alle sfide quotidiane.

Questo è il quarto inverno dall’inizio dell’invasione. E si sta rivelando molto duro. I missili e i droni russi stanno deliberatamente distruggendo le infrastrutture energetiche da cui dipende la sopravvivenza dei civili. A gennaio e febbraio le temperature scendono fino a 25 °C sottozero. Le città ucraine sono letteralmente congelate: milioni di persone hanno un accesso limitato o inesistente al riscaldamento, all’acqua e all’elettricità. Ricordo che nel 2022, quando i russi hanno cominciarono a colpire le infrastrutture energetiche, apparve online una fotografia di un’insegnante di Kiev. Indossava una giacca invernale rossa e un cappello caldo e stava in punta di piedi accanto a un paletto su cui aveva appoggiato il suo computer, all’aperto, vicino a un negozio dove funzionava un generatore di corrente e c’era accesso a internet. 🔗 Leggi su Internazionale.it

