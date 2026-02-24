nessun paese africano ha vinto una medaglia alle olimpiadi invernali

L'assenza di medaglie africane alle Olimpiadi invernali deriva dalla mancanza di neve naturale e di strutture adeguate nel continente. Le nazioni africane non partecipano spesso alle discipline nordiche o di sci alpino, rendendo difficile ottenere risultati competitivi. Quest’anno, alcuni atleti stanno cercando di sviluppare programmi di allenamento in paesi con condizioni migliori. Tuttavia, il cammino verso il podio resta lungo e pieno di sfide.

Prima di Milano Cortina né l’America del Sud né l’Africa avevano mai vinto una medaglia alle Olimpiadi invernali. L’America del Sud ci è riuscita grazie all’oro vinto nello slalom dallo sciatore brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Ancora oggi, invece, nessun paese africano ha mai vinto una medaglia alle Olimpiadi invernali, e nemmeno ci è andato vicino. Ma la globalizzazione dello sport, anche di certi sport invernali, potrebbe cambiare qualcosa, intanto nel numero di partecipanti e poi magari anche nei risultati. A Milano Cortina i paesi africani hanno portato più atleti e atlete rispetto a ogni altra edizione delle Olimpiadi invernali: sono stati in tutto 14, da otto paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali, chi è Braathen che ha cambiato paese per tornare in garaLucas Pinheiro Braathen ha conquistato la prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di cambiare paese e tornare in gara.

