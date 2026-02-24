’Nel blu dipinto di rosso’ | così nacquero i cantautori

Il riconoscimento ai Nastri D’argento ha premiato il documentario ’Nel blu dipinti di rosso’, che sarà proiettato oggi alle 19. La causa di questa scelta deriva dalla qualità delle immagini e dalla narrazione coinvolgente dedicata ai cantautori italiani degli anni Sessanta. Il film ripercorre le origini di un movimento musicale che ha segnato un’epoca, offrendo uno sguardo approfondito su personaggi e atmosfere di quegli anni. La proiezione si terrà nel cinema locale, attirando appassionati e storici della musica.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Nel blu dipinto di rosso’: così nacquero i cantautori

Selezionato ai Nastri D'argento, il documentario 'Nel blu dipinti di rosso' sarà proiettato oggi alle 19.40 al Nuovo Cinema Nosadella, in via Lodovico Berti 27, precedeuto dalla presentazione videoregistrata del regista Stefano Di Polito. Accolto molto bene sia dal pubblico che dalla critica al 43° Torino Film Festival, il documentario prodotto da Magda Film ha iniziato il suo percorso distributivo con affollate proiezioni in diverse città tra cui Bologna. Il film racconta la storia dei Cantacronache, un collettivo torinese di musicisti, letterati e poeti, a cui si deve la nascita del cantautorato.