Né Zidane né Podolski | Buffon svela la sua parata più bella

Gigi Buffon rivela quale sia stata la sua parata più memorabile, attribuendola a una partita cruciale contro una squadra forte. Durante un'intervista, il portiere spiega come questa azione abbia richiesto concentrazione e rapidità di riflessi, salvando il risultato per la sua squadra. La parata, avvenuta in una fase decisiva del campionato, ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera. La scena rimane impressa come esempio di grande abilità tra i suoi interventi più iconici.

© Gazzetta.it - Né Zidane, né Podolski: Buffon svela la sua parata più bella