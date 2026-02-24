Né Zidane né Podolski | Buffon svela la sua parata più bella
Gigi Buffon rivela quale sia stata la sua parata più memorabile, attribuendola a una partita cruciale contro una squadra forte. Durante un'intervista, il portiere spiega come questa azione abbia richiesto concentrazione e rapidità di riflessi, salvando il risultato per la sua squadra. La parata, avvenuta in una fase decisiva del campionato, ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera. La scena rimane impressa come esempio di grande abilità tra i suoi interventi più iconici.
Nella sua carriera, Gigi Buffon è sempre riuscito a stupire tutti con le sue parate. Alcune leggendarie, altre meno spettacolari ma estremamente efficaci: l'ex portierone della Nazionale ha svelato a La Tripletta (guarda l'episodio completo) la sua preferita. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Acconciature e accessori capelli da festa: durante la party season, chi più ne ha più ne metta
Ponte sullo Stretto, Salvini dal palco di Atreju: “Si farà. Non ci fermeranno né alghe, né pipistrelli, né piccioni”Durante un intervento a Atreju, Matteo Salvini ha ribadito l’impegno del governo nel realizzare il Ponte sullo Stretto, affermando che i lavori si avvieranno nonostante le opposizioni di alcune associazioni e gruppi ambientalisti.