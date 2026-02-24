Nayt a Sanremo 2026 con Prima che | il vero nome le origini e l' introspezione al centro

Il Festival di Sanremo è anche questo: un punto di incontro tra mondi musicali che raramente dialogano. Al Festival di Sanremo 2026 arriva per la prima volta Nayt, nome già consolidato nella scena urban ma finora lontano dal palco dell’Ariston. Il rapper sarà in gara con Prima che sarà, da lui scritta insieme a Zef. Questo debutto non nasce da una svolta improvvisa, ma dalla naturale evoluzione di un percorso costruito nel tempo: per chi segue il rap italiano da tempo, il suo nome non sarà infatti una scoperta. Ecco chi è Nayt e qual è stato il suo percorso fino a questo momento. Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, è nato a Isernia il 9 novembre 1994. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nayt a Sanremo 2026: «Il rap è uno specchio più fedele della società, dentro c'è anche introspezione. Vado in terapia, mi interessa leggere, riflettere. Prima che parla del tentativo di stare insieme agli altri»Nayt partecipa a Sanremo 2026 e spiega che il rap rappresenta una fotografia sincera della società, includendo anche momenti di introspezione.

Nayt in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima che”Nayt partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima che”.

