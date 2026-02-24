Natalia Simonova in Marlene Dietrich al Teatro Porta Portese

Natalia Simonova interpreta Marlene Dietrich al Teatro Porta Portese, a causa del grande successo riscosso con Greta Garbo. La sua rappresentazione fa parte della rassegna Hollywood – La Fabbrica dei Sogni, un progetto da lei ideato, diretto e interpretato. Simonova porta in scena dettagli autentici sulla celebre diva, coinvolgendo il pubblico con la sua interpretazione. La pièce si inserisce in una programmazione ricca di spettacoli dedicati alle icone del cinema classico.

Dopo il grande successo ottenuto con Greta Garbo, Natalia Simonova torna sul palco del Teatro Porta Portese con Marlene Dietrich, nuovo appuntamento della rassegna teatrale Hollywood – La Fabbrica dei Sogni, progetto di ampio respiro da lei ideato, diretto e interpretato.La rassegna è dedicata a tre figure femminili scolpite nella memoria del cinema mondiale – Greta Garbo, Marlene Dietrich e Marilyn Monroe – e propone un percorso raffinato che intreccia teatro, musica e narrazione, restituendo al pubblico la dimensione più autentica e umana di tre icone senza tempo.

Natalia Simonova porta al Teatro Porta Portese la sua Greta GarboNatalia Simonova presenta al Teatro Porta Portese uno spettacolo dedicato a Greta Garbo, icona del cinema di Hollywood.

Roma Novecento: otto masterclass gratuite al Teatro Porta PorteseAl Teatro Porta Portese prende il via un ciclo di otto masterclass gratuite dedicato alla cultura italiana del XX secolo.

Natalia Simonova - Greta Garbo - Hollywood – La Fabbrica dei Sogni

