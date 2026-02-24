Nascondono 130 chili di marijuana in hotel di via Lulli | arrestati due colombiani

Due cittadini colombiani sono stati arrestati dopo aver nascosto 130 chili di marijuana in sei valigie all’interno di un hotel di via Lulli a Milano. La polizia ha scoperto il traffico di droga durante un’operazione di controllo e ha trovato le sostanze stupefacenti in modo mirato. Il maggiore quantitativo di droga indicava un possibile intento di spaccio su larga scala. I due sono stati portati in commissariato e ora sono in attesa di ulteriori approfondimenti.

© Ilgiorno.it - Nascondono 130 chili di marijuana in hotel di via Lulli: arrestati due colombiani

Milano, 24 febbraio 2026 – Nascondevano 130 kg di marijuana all'interno di ben sei valigi e. E così la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino colombiano di 29 anni e una sua connazionale di 19 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Atteggiamento sospetto. Ieri mattina, gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, hanno individuato i due cittadini sudamericani che soggiornavano all'interno di un hotel nella centrale via Giovanni Lulli. Durante l'identificazione dei due sospettati, all'interno della stessa stanza, i poliziotti hanno notato sei trolley di grosse dimensioni.