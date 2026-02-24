Nasce il memoriale Luca Salvadori | il 2 marzo a Ossona l' inaugurazione

Luca Salvadori ha ispirato la creazione di un memoriale a Ossona, nato dalla volontà di onorare la sua passione per le moto e il suo impegno nel sociale. La struttura, inaugurata il 2 marzo, ospita le sue motociclette, foto e trofei, offrendo uno sguardo sulla sua vita. La Fondazione intitolata a lui utilizzerà lo spazio per sostenere progetti benefici. La cerimonia ha coinvolto amici e familiari, rafforzando il legame con la comunità locale.

Il 14 settembre 2024, durante l'ultima gara dell'IRRC a Frohburg, in Germania, perdeva tragicamente la vita il pilota e youtuber trentaduenne Luca Salvadori. Oggi, a meno di due anni dalla sua morte, nasce — parallelamente alla già avviata Fondazione Luca Salvadori — un memoriale in suo onore e dedicato al suo percorso nel mondo del motociclismo. Il 2 marzo a Ossona verrà inaugurato lo spazio all'interno della nuova sede della Scuderia Trident Motorsport, che ospiterà un'area pensata per raccogliere le moto della sua carriera, insieme a fotografie, ricordi personali e trofei conquistati in pista.