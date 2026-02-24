nasce il consiglio comunale jr i ragazzi imparano a fare la loro parte

A Mariglianella, in provincia di Napoli, il consiglio comunale giovanile nasce per coinvolgere i ragazzi nelle decisioni pubbliche. La creazione di questo organismo mira a farli partecipare direttamente alla vita amministrativa del paese, dando loro voce e responsabilità. I giovani avranno l’opportunità di proporre idee e affrontare temi che li riguardano da vicino. Il progetto si inserisce in un percorso di educazione civica rivolto alle nuove generazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Da Mariglianella, in provincia di Napoli, arriva un esempio di cittadinanza attiva singolare. È cominciato tutto da un gioco ed è poi diventato un impegno che sta insegnando tanto. Prima le candidature tra ragazzi, poi l’ importante della preferenza ed infine l’ elezione di chi ha ottenuto più voti. Stamattina, dopo aver vissuto una vera campagna elettorale, si è insediato ufficialmente il primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Nel corso della seduta sono stati eletti il Sindaco dei giovani, Davide Carbone, e il Presidente del Consiglio, Nino Panico. Sono stati inoltre proclamati consiglieri: Marta Aliperti, Dario Altavilla, Pasquale Cuomo, Martina Emolo, Luigi Esposito, Cristoforo Ianuale, Patrizia Martino, Giuseppe Pannone, Maria Teresa Romano e Beatrice Russo, che insieme al Sindaco e al Presidente rappresenteranno la voce delle ragazze e dei ragazzi del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

