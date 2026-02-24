Napoli nessuna stangata per Chiffi | stop lieve e i 3 precedenti neri

L’arbitro Daniele Chiffi evita una sanzione severa dopo aver gestito male la partita Atalanta-Napoli, causa di numerose proteste. L’AIA ha deciso di applicare una sospensione leggera, evitando sanzioni più dure, nonostante i tre precedenti negativi. La decisione si basa sulla valutazione delle sue prestazioni recenti e sull’assenza di comportamenti gravi. La scelta lascia spazio a ulteriori interventi futuri, mentre Chiffi continua a dirigere le partite di prima fascia.

LA DECISIONE DELL’AIA E I PRECEDENTI. Non ci sarà nessuna “stangata” per l’arbitro Daniele Chiffi dopo la disastrosa direzione di Atalanta-Napoli. Il designatore Gianluca Rocchi ha bocciato la sua prestazione, ma il provvedimento si limiterà a un turno di stop in Serie A (con possibile rientro in Serie B la settimana successiva). Paradossalmente, l’internazionale di Padova sarà regolarmente in sala VAR per le sfide di Champions League (Newcastle-Qarabag e Real Madrid-Benfica). Assolto dai vertici, invece, il VAR Aureliano, autore di un silent check di appena 3 secondi sul gol annullato a Gutierrez. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

