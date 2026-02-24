Napoli il confronto con l’Inter preoccupa davvero! È successo in Serie A

Da spazionapoli.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto tra Napoli e Inter ha sollevato tensioni evidenti, a causa delle decisioni arbitrali discutibili. Franco Ordine ha commentato gli episodi recenti durante una trasmissione televisiva, evidenziando come le scelte dell’arbitro abbiano influenzato le partite e alimentato le polemiche. Le chiamate contro il Napoli e le ammonizioni ai giocatori di Lazio e Milan sono state al centro del dibattito. La questione ora si concentra sulle modalità di gestione delle partite da parte degli arbitri.

napoli il confronto con l8217inter preoccupa davvero 200 successo in serie a
© Spazionapoli.it - Napoli, il confronto con l’Inter preoccupa davvero! È successo in Serie A

Le polemiche arbitrali non tendono a placarsi e Franco Ordine, intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha commentato gli ultimi episodi che hanno colpito il Napoli e non solo, parlando della gestione dell’AIA da parte di Rocchi, agli episodi a sfavore dei partenopei, finendo con un’analisi sui cartellini di Lazio e Milan e quelli dell’Inter. Le parole di Ordine. Il giornalista si è espresso così sulla situazione dell’AIA: “In questo campionato ci sono stati tantissimi errori, ripetuti e che hanno avuto come vittime tante squadre, non solo il Napoli. Non è una questione di buona o malafede, io dico bisogna dare a questa vicenda un’impostazione calcistica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Lautaro, può superarsi in Inter Pisa: il confronto con l’ultimo campionato di Serie A!Lautaro Martinez si prepara a scendere in campo contro il Pisa, con l’obiettivo di raggiungere nuove conferme nelle prestazioni stagionali.

Moviola Bologna Inter, il contatto Bonny-Heggem e il confronto con l’accaduto di NapoliLa moviola di Bologna-Inter analizza un episodio chiave, il contatto tra Bonny e Heggem, e il successivo intervento arbitrale.

Napoli-Inter, il commento a caldo dello studio Sky Sport | Serie A

Video Napoli-Inter, il commento a caldo dello studio Sky Sport | Serie A

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: La Roma non sbaglia, Cremonese travolta: agganciato il Napoli e +4 sulla Juve al confronto diretto; Pld, le ragioni del Sì: domani a Napoli incontro con Marattin, Lauri, Pansini, Macry, Velardi, Iannotti; Napoli, al NEST sport e teatro diventano occasioni di incontro in uno spettacolo immersivo; Confronto sul Referendum, Bachelet e le ragioni del No: La riforma demolisce il Csm.

Futuro Conte, Il Fatto Quotidiano: confronto con ADL, ecco cosa filtraIl Napoli cade con l'Atalanta in una partita piena zeppa di errori arbitrali. Al netto degli episodi, gli azzurri vengono raggiunti dalla Roma e ora devono guardarsi le spalle. Il Fatto ... tuttonapoli.net

Referendum Giustizia 2026: a Napoli il confronto tra le ragioni del SÌ e del NOMercoledì 25 febbraio, ore 17:00 – The Spark Creative Hub libreria Mondadori (Piazza Bovio) ... sciscianonotizie.it