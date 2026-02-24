Napoli il confronto con l’Inter preoccupa davvero! È successo in Serie A

Il confronto tra Napoli e Inter ha sollevato tensioni evidenti, a causa delle decisioni arbitrali discutibili. Franco Ordine ha commentato gli episodi recenti durante una trasmissione televisiva, evidenziando come le scelte dell’arbitro abbiano influenzato le partite e alimentato le polemiche. Le chiamate contro il Napoli e le ammonizioni ai giocatori di Lazio e Milan sono state al centro del dibattito. La questione ora si concentra sulle modalità di gestione delle partite da parte degli arbitri.

Le polemiche arbitrali non tendono a placarsi e Franco Ordine, intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha commentato gli ultimi episodi che hanno colpito il Napoli e non solo, parlando della gestione dell’AIA da parte di Rocchi, agli episodi a sfavore dei partenopei, finendo con un’analisi sui cartellini di Lazio e Milan e quelli dell’Inter. Le parole di Ordine. Il giornalista si è espresso così sulla situazione dell’AIA: “In questo campionato ci sono stati tantissimi errori, ripetuti e che hanno avuto come vittime tante squadre, non solo il Napoli. Non è una questione di buona o malafede, io dico bisogna dare a questa vicenda un’impostazione calcistica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Lautaro, può superarsi in Inter Pisa: il confronto con l’ultimo campionato di Serie A!Lautaro Martinez si prepara a scendere in campo contro il Pisa, con l’obiettivo di raggiungere nuove conferme nelle prestazioni stagionali.

Moviola Bologna Inter, il contatto Bonny-Heggem e il confronto con l’accaduto di NapoliLa moviola di Bologna-Inter analizza un episodio chiave, il contatto tra Bonny e Heggem, e il successivo intervento arbitrale.

Napoli-Inter, il commento a caldo dello studio Sky Sport | Serie A

