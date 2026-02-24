Napoli fuori dalla Champions l’ex centrocampista è sicuro | Occhio ad Atalanta e Como

L’assenza del Napoli dalla Champions deriva dalle recenti sconfitte in partite decisive contro Genoa, Atalanta e Como. L’ex centrocampista sottolinea che le squadre di alta classifica, come Atalanta e Como, rappresentano minacce concrete per la corsa europea. Il Napoli ha ottenuto solo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre uscite, compromettendo le possibilità di qualificazione. La lotta per il piazzamento europeo si fa sempre più difficile.

L’ultima vittoria del Napoli risale al 7 febbraio, in casa del Genoa. Poi, in tre scontri diretti importanti, gli azzurri hanno raccolto due sconfitte e un pareggio tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Conte vuole ritrovare la vittoria a Verona, ma non sarà facile, anche a causa delle assenze. Un altro passo falso potrebbe mettere a repentaglio il piazzamento in Champions League. Champions League, Stromberg avvisa il Napoli: “Como e Atalanta possono recuperare”. Como e Atalanta, che hanno battuto rispettivamente Juventus e Napoli nell’ultimo turno di campionato, hanno fatto un balzo in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

