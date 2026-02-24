Napoli finalmente due recuperi per il Verona? Il punto del Corriere dello Sport

Il Napoli ha deciso di valutare attentamente le condizioni di Scott McTominay e André Frank Zambo Anguissa, in vista della prossima partita contro il Verona, a causa di lievi affaticamenti muscolari. Entrambi i giocatori stanno svolgendo allenamenti personalizzati e i medici monitorano la loro risposta. La squadra spera di poter contare su di loro, ma ancora non è certo se saranno disponibili. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Il Napoli prepara la sfida contro il Verona con un doppio punto interrogativo a centrocampo. Scott McTominay e André Frank Zambo Anguissa saranno valutati giorno dopo giorno prima della partenza. Il ‘Corriere dello Sport’ ha infatti fatto il punto sulle loro condizioni, con particolare attenzione allo scozzese, ancora alle prese con un’infiammazione tendinea accusata contro il Genoa. Una situazione che obbliga lo staff a gestire con cautela le scelte in vista della gara di sabato alle 18:00. Le condizioni di McTominay. Il nome che preoccupa di più è quello di Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli sta ancora smaltendo l’infiammazione tendinea e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno fino a sabato per capire se potrà essere convocato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Corriere dello Sport: “Napoli, finalmente”Il Napoli, tradizionalmente noto per il suo stile di gioco e la capacità di creare occasioni, ha raggiunto un risultato importante.

Corriere dello Sport: “Malen strepitoso, ma il Napoli recupera due volte”Il Napoli ha affrontato una partita intensa e di qualità in Champions League, mentre Malen si è distinto con un'ottima prestazione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Infortunio De Bruyne, fissato un nuovo controllo a Napoli: possibili novità nei tempi di recupero; Atalanta-Napoli, probabili formazioni: McTominay in dubbio, si scalda Gilmour; Infortunio Anguissa, finalmente ci sono aggiornamenti sui tempi di recupero!; Anguissa, finalmente ci sono notizie positive. Le due date per il ritorno.

Napoli, Conte a Roma per la quarta di fila: due recuperi, ma stesso undiciDopo tre vittorie di fila, le due spettacolari che hanno portato la Supercoppa e quella di Cremona, il Napoli apre il suo 2026 all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri con l'obiettivo di ... m.tuttomercatoweb.com

Napoli-Roma, Bianchi: «È il derby del Sud. Il futuro degli azzurri dipende dai recuperi»Bianchi sottolinea le differenze ambientali tra le due piazze: «Napoli è unica, è la capitale del Sud. E adesso è una big del calcio europeo dopo i risultati degli ultimi anni. A Roma l’atmosfera è ... napolipiu.com

Mercato Napoli, finalmente Milton Pereyra può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore azzurro. È arrivato il via libera della FIFA Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità # - facebook.com facebook

Dopo 4 mesi, si rivede finalmente De Bruyne a Napoli La nota del club x.com