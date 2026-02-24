Napoli dossier arbitri | 9 torti subiti Le 3 proposte di ADL sul VAR

Il dossier sugli arbitri evidenzia che il Napoli ha subito nove decisioni sfavorevoli, tra cui l’annullamento di un gol e la revoca di un rigore durante la partita contro l’Atalanta. La sconfitta per 2-1 ha acceso le proteste nel club, che ha anche presentato tre proposte di riforma del VAR. Le decisioni prese in quella partita hanno alimentato le critiche sulla gestione degli episodi arbitrali. La questione resta al centro del dibattito tra tifosi e dirigenti.

© Napolissimo.it - Napoli, dossier arbitri: 9 torti subiti. Le 3 proposte di ADL sul VAR

IL DOSSIER E LA RIFORMA. La sconfitta in Atalanta-Napoli (2-1), viziata dalle decisioni dell’arbitro Chiffi (gol annullato a Gutierrez e rigore revocato a Hojlund), ha fatto esplodere la rabbia in casa azzurra. Il quotidiano Il Mattino ha stilato un dossier che evidenzia ben 9 errori arbitrali gravi subiti dal Napoli in questa stagione, sollevando dubbi sulla regolarità della corsa Champions. Per porre fine a questo caos, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a presentare 3 proposte rivoluzionarie al vertice di Lega del 23 marzo: introduzione del VAR a chiamata, azzeramento dei vincoli del protocollo attuale e passaggio della gestione arbitrale dall’AIA direttamente sotto l’egida della Lega Serie A. 🔗 Leggi su Napolissimo.it Arbitri e VAR, rivoluzione in arrivo? Le proposte di De Laurentiis (Napoli) per cambiare tuttoAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha proposto tre cambiamenti al sistema VAR per migliorare le decisioni in campo. Calcio Napoli, Manna duro sul Var: “Così penalizza gli arbitri. Dopo revisioni lunghe servono decisioni corrette”Il direttore sportivo del Calcio Napoli, Manna, ha espresso preoccupazione riguardo all’utilizzo del VAR, sottolineando come le revisioni prolungate possano influenzare negativamente le decisioni degli arbitri.