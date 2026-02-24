Un dossier sui torti arbitrali subiti dal Napoli ha evidenziato nove decisioni sfavorevoli nella stagione, inclusa la sconfitta contro l’Atalanta. La partita è stata influenzata da decisioni dell’arbitro, che ha annullato un gol e revocato un rigore ai danni della squadra. In risposta, l’amministratore delegato ha presentato tre proposte riguardanti l’uso del VAR.

La misura è colma: la scandalosa direzione di Bergamo scoperchia un vaso di Pandora fatto di decisioni a senso unico. Ora la società passa al contrattacco istituzionale. IL DOSSIER E LA RIFORMA. La sconfitta in Atalanta-Napoli (2-1), viziata dalle decisioni dell’arbitro Chiffi (gol annullato a Gutierrez e rigore revocato a Hojlund), ha fatto esplodere la rabbia in casa azzurra. Il quotidiano Il Mattino ha stilato un dossier che evidenzia ben 9 errori arbitrali gravi subiti dal Napoli in questa stagione, sollevando dubbi sulla regolarità della corsa Champions. Per porre fine a questo caos, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a... 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, dossier arbitri: 9 torti subiti. Le 3 proposte di ADL sul VAR

