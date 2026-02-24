Napoli blitz a Scampia contro il clan camorrista Vanella-Grassi

Le forze dell'ordine hanno arrestato diversi sospetti legati al clan camorrista Vanella-Grassi, dopo un'operazione che ha coinvolto un vasto blitz a Scampia. La misura cautelare deriva da un'indagine della DDA di Napoli, che ha raccolto prove su associazione a delinquere, rapine e traffico di droga. Gli investigatori hanno sequestrato armi e sostanze stupefacenti durante le perquisizioni, portando alla luce un giro illecito consolidato nel quartiere. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella-Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla 'ndrina Nirda-Strangio di Reggio Calabria.