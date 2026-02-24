Napoli balenottera nel porto rallenta gli aliscafi per le Eolie | poi torna verso il mare aperto

Una balenottera avvistata ieri mattina al Molo Beverello di Napoli ha causato rallentamenti agli aliscafi diretti alle Eolie. La grande bestia si è aggirata per alcune ore tra le banchine, creando scompiglio tra i passeggeri e le imbarcazioni. Dopo aver nuotato in modo apparentemente confuso, l’animale è tornato verso il mare aperto. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti presenti, mentre le operazioni di gestione della situazione sono proseguite.

Ha fatto perdere le proprie tracce la balenottera avvistata ieri mattina al Molo Beverello di Napoli, dove è rimasta per alcune ore apparentemente disorientata tra aliscafi e banchine. Il cetaceo, lungo almeno otto metri, ha nuotato nello specchio d'acqua davanti al Maschio Angioino, emergendo e immergendosi più volte sotto gli occhi sorpresi di turisti e passanti. L'ipotesi è che sia poi riuscito a uscire autonomamente dal porto. Sul posto sono intervenute due unità della Guardia Costiera con personale della Stazione zoologica Anton Dohrn e dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, che hanno monitorato la situazione per tutta la mattinata.