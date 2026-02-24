NAIP video intervista SI! BOOM! VOILÀ! | Un live punk e un progetto nato per divertirsi

Naip ha deciso di parlare pubblicamente per condividere il suo entusiasmo dopo aver pubblicato un nuovo album e aver avviato un tour nei locali. La causa di questa scelta deriva dalla voglia di mostrare la passione per la musica e l’energia del progetto SI! BOOM! VOILÀ!. Durante l’intervista, ha spiegato come il gruppo sia nato principalmente per divertirsi e creare un live punk coinvolgente. La conversazione svela dettagli sulla strada percorsa finora.

Dopo l'uscita del singolo d'esordio Pinocchio, la band ha pubblicato il primo album, omonimo, SI! BOOM! VOILÀ!, disponibile in digitale e in formato fisico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Un live di musica cruda e sperimentale: sul palco i cinque musicisti di Si! Boom! VoilàSabato 21 febbraio, cinque musicisti italiani si esibiranno sul palco del Bronson Club per suonare dal vivo il progetto Si! Boom! Voilà!, nato dall'unione di Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri.