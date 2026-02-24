Nadia Namdi travolta e uccisa a 3 anni a Vernio | 25enne indagato per omicidio colposo

Nadia Namdi, una bambina di 3 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto sulla strada regionale 325 a Mercatale, a causa di un incidente stradale. La causa dell’incidente sembra essere una disattenzione del conducente, che non è riuscito a frenare in tempo. La tragedia ha sconvolto la comunità di Vernio, lasciando tutti senza parole. La famiglia di Nadia sta affrontando un dolore profondo e inaspettato.

Dolore e sconcerto per la perdita di Nadia Namdi. Vernio, in provincia di Prato, è immersa nel dolore per la tragica morte di Nadia Namdi, bambina di appena 3 anni travolta da un’auto domenica 22 febbraio sulla strada regionale 325, in località Le Piana a Mercatale. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo alla piccola, che stava tornando a casa dopo una festa di compleanno sotto la supervisione di un’amica della madre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la bimba sarebbe sfuggita al controllo dell’adulto (non la madre come riferito in un primo momento) che la accompagnava, precipitando sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva il veicolo guidato da un giovane italiano di 25 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

