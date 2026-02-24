Musei a rischio | senza biglietti il patrimonio artistico italiano

Thomas Clement Salomon, direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, sottolinea che la mancanza di fondi derivante dalla vendita dei biglietti mette a rischio la conservazione dei musei italiani. La riduzione delle entrate, spiega, potrebbe compromettere la manutenzione delle opere e la sicurezza degli spazi espositivi. La situazione si aggrava durante i periodi di crisi economica, dove le risorse sono già scarse. La questione rimane aperta e richiede risposte immediate.

Thomas Clement Salomon, direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, ha lanciato un allarme che rischia di infiammare il dibattito culturale: senza ticket d'ingresso, il sistema culturale italiano non reggerebbe. La dichiarazione, arrivata in un momento di dibattito acceso sulla gratuità dei musei, solleva questioni cruciali sul modello di sostenibilità per il patrimonio artistico nazionale. Le Gallerie Nazionali, con i loro 1.000 metri quadrati di opere d'arte, rappresentano un esempio emblematico della necessità di un equilibrio tra accessibilità e sostenibilità economica. Salomon non parla a caso.