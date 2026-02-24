Muro di piazza del Mercato Al via il progetto di restauro

Il muro di piazza del Mercato ha subito danni a causa delle intemperie e del passare del tempo. La Giunta comunale di Cortona ha approvato un progetto di restauro per preservare questa parte delle mura storiche, che rappresentano un elemento chiave del centro storico. Il progetto prevede interventi mirati per rafforzare la struttura e valorizzare l’aspetto originale. Nei prossimi mesi, si avvieranno i lavori di recupero e consolidamento.

La Giunta comunale di Cortona ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro conservativo del tratto di mura storiche compreso tra piazza del Mercato e via Gioco del Pallone. Un passaggio amministrativo atteso dopo il crollo del 25 ottobre 2024, episodio che aveva riportato l'attenzione sulle condizioni di sicurezza di una porzione significativa del patrimonio murario cittadino. Il cedimento si verificò nei pressi della rampa di accesso allo Spirito Santo in seguito alle forti precipitazioni registrate durante l'allerta meteo del giorno precedente. Le piogge provocarono il collasso di una parte del muro in pietra che sostiene il terrapieno sovrastante, rendendo necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e la chiusura dell'area.