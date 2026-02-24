Mura imbrattate a porta Murata | la segnalazione di Simone Cordaro

Simone Cordaro denuncia l’imbrattamento delle mura a porta Murata a Viterbo, causato da scritte e graffiti che coprono la superficie. La segnalazione arriva tramite WhatsApp, accompagnata da foto che mostrano chiaramente i danni alle pareti storiche. La presenza di scritte sui muri preoccupa cittadini e amministratori, che chiedono interventi rapidi. La situazione si ripete da diverse settimane, creando disagio tra i residenti della zona.

