Muore storica fornaia Addio a Trusendi | Nonna era una roccia

La scomparsa di Trusendi, storica fornaia, è dovuta a una lunga malattia che l’ha indebolita nel tempo. La sua bottega, punto di riferimento per molti abitanti del quartiere, ha chiuso le porte per sempre. La comunità piange una figura di spicco, conosciuta per il sorriso e la passione con cui preparava il pane ogni mattina. La sua presenza mancherà a molte persone che la consideravano parte della famiglia.

Quando si deve dire addio a un volto familiare, che è stato presente per anni e anni nel proprio quotidiano è sempre un dolore. Personale, privato ma anche di una intera comunità che si trova a doversi separare da un pezzo – storico – di se stessa. E' quel tipo di dolore che pervade in queste ore il fivizzanese, in particolare la frazione di Ceserano, dove la comunità deve dire addio ad Anna Maria Trusendi, vedova Duranti: una donna che è stata una vera e propria istituzione. Si è spenta all'ospedale di Pontremoli, all'età di novantuno anni. Un volto conosciuto, amichevole per il fatto di essere stata a lungo commerciante con un'attività nel campo degli alimentari.

