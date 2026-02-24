Muore l' attore 71enne Robert Carradine in lotta da 20 anni con il disturbo bipolare

Robert Carradine, attore di 71 anni, è morto dopo aver combattuto per due decenni con il disturbo bipolare. La famiglia ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale. Carradine, conosciuto come “il papà” di Lizzie McGuire, ha affrontato le sfide della malattia con coraggio, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo e nella lotta contro lo stigma. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

Disturbo bipolare: parla la psicologa Nel caso di Robert Carradine, la battaglia con il disturbo bipolare ha portato a un finale tragico. Ma va detto che convivere in maniera serena con questa condizione mentale è assolutamente possibile e auspicabile. Come spiega la psicologa Elena Benvenuti «il disturbo bipolare è una patologia dell’umore complessa e cronica, caratterizzata dall’alternanza di fasi depressive e fasi maniacali o ipomaniacali, con intensità e durata variabili da persona a persona». Secondo l'esperta, «nelle fasi depressive del bipolarismo prevalgono tristezza profonda, rallentamento, senso di colpa, perdita di interesse e, nei casi più gravi, pensieri sucidi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

