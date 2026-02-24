MotoGP il grande quesito del 2026 | sarà ancora monologo di Marc Marquez o emergerà un rivale credibile?

Marc Marquez ha dominato la stagione 2025, grazie a una Yamaha aggiornata che ha migliorato le sue prestazioni, lasciando gli avversari lontani. La sua vittoria schiacciante ha alimentato dubbi sul futuro, mentre molti si chiedono se riuscirà a mantenere il primato anche nel 2026 o se emergerà un nuovo pilota in grado di competere ad alti livelli. La sfida si preannuncia più aperta che mai, con nuovi talenti pronti a inserirsi nella lotta.

Nel 2025, Marc Marquez ha letteralmente sbaragliato il campo della MotoGP. Lo spagnolo, una volta messe le mani sul manubrio e appoggiate le terga sulla sella di una Ducati ufficiale, ha spazzato via gli avversari come fa una palla da bowling con i birilli. Un paio di incertezze dell'iberico nelle fasi iniziali della stagione avevano dato il sentore che la sua apparente incostanza potesse concedere una possibilità ai rivali. Viceversa, non appena El Trueno de Cervera ha smesso di sbagliare, non c'è più stata partita. Il catalano si è fregiato del settimo titolo della carriera con largo anticipo, potendosi permettere – per così dire – finanche l'ennesimo serio infortunio, a causa del quale ha dovuto disertare le ultime quattro gare stagionali.

