Sabato 28 febbraio all'Officina dell'arte inaugurazione della mostra "L'altra metà dell'officina". La mostra sarà visitabile fino a martedì 17 marzo da martedì a sabato dalle ore 16 alle 18,45. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La grande pittura cesenate in mostra all'Officina dell'Arte con le opere della collezione PiccardiAll'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi a Case Frini torna in scena il collezionismo privato.

All’Officina dell’arte la mostra "Lapsus": la natura morta riletta nel presenteQuesta sera, alle 17,30, l’Officina dell’arte apre le porte alla mostra

’L’altra metà del cielo’. La grande mostra dedicata alla donnaDallo spaccato sulla borghesia bolognese della seconda metà dell’800 offerto dal pittore felsineo Gaetano Palazzi con ’La prova del vestito’ – un’opera ritrovata solo recentemente – all’ironico ’Colla ... quotidiano.net

«L'altra metà del cielo», i volti e i corpi delle donne in mostra alla Galleria de' Fusari di BolognaQuaranta dipinti che raccontano i volti, gli sguardi, la grazia, la bellezza, i costumi e i corpi delle donne. Alla Galleria de’ Fusari, la prima mostra d’autunno è interamente dedicata alla Donna, ... corrieredibologna.corriere.it

Domani, 24 febbraio, nell'ambito della mostra-evento "Franco Battiato. Un'altra vita", si terrà un incontro speciale dedicato al cinema del cantautore. martedì 24 febbraio 2026, ore 18, al @Museo_MAXXI ingresso libero fino a esaurimento posti maxxi.art/event x.com

"Franco Battiato. Un’altra vita" è la mostra-evento dedicata a uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana contemporanea, a cinque anni dalla sua scomparsa, al MAXXI fino al 26 aprile 2026. Attraverso ricordi, materiali inediti e documenti rari, il percors - facebook.com facebook