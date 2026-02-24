Mosca | Obiettivi non raggiunti avanti

Una dichiarazione ufficiale afferma che l'operazione militare in Ucraina continuerà fino a quando tutti gli obiettivi prefissati non saranno conseguiti. Le forze coinvolte hanno confermato che non hanno intenzione di fermarsi, anche se alcuni obiettivi restano ancora lontani. Il portavoce ha aggiunto che le attività proseguono senza pause e con determinazione. La decisione si basa sulle esigenze strategiche sul campo di battaglia.

12.05 "L'operazione militare speciale in Ucraina andrà avanti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi". Così il portavoce del Cremlino,Peskov."L'obiettivo principale era garantire sicurezza a chi vive in Ucraina dell'est, davvero in pericolo di vita", ha spiegato. L'operazione militare speciale venne presa 4 anni fa (si lotta dal 2014,ndr) "Impossibile risolvere il conflitto senza parlare della espansione Nato fino ai confini russi,una delle principali cause della guerra".Così la portavoce del ministero Esteri russo,Zakharova. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Arriva l’ok al bilancio: "Raggiunti gli obiettivi"Il consiglio comunale di Montecchio ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, evidenziando il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Leggi anche: Pnrr, l’Italia riceve 12,8 miliardi: 32 obiettivi raggiunti per l’ottava rata Soldiers go 5 days without water and food, ammunition runs out: Russian soldiers raise alarm Argomenti correlati Kallas: a quattro anni dall’invasione Mosca non ha raggiunto i suoi obiettivi strategici; Ucraina 4 anni di guerra Von der Leyen | Pace alle condizioni di Kiev Zelensky | Putin ha fallito non ha raggiunto i suoi obiettivi. I vertici dell'Ue in Ucraina. Il Cremlino: 'Obiettivi non raggiunti, l'operazione continua'Oggi il quarto anniversario dall'invasione russa, von der Leyen: 'La pace alle condizioni di Kiev'. Sanzioni da Londra (ANSA) ... ansa.it I vertici dell'Ue in Ucraina per il IV anniversario dell'invasione russa. Il Cremlino: Obiettivi non raggiunti, l'operazione continuaVon der Leyen: La pace alle condizioni di Kiev. Sanzioni da Londra ... msn.com Mosca: «Obiettivi non raggiunti, l'operazione continua». Zelensky: «Trump non cada nel gioco di Putin» - facebook.com facebook